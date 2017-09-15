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    Геннадий Орлов: «Надеюсь, «Спартак» даст бой «Ливерпулю». «Зенит» же его побеждал»

    Теги Спартак Зенит Ливерпуль Луис Адриано премьер-лига Россия Лига чемпионов Геннадий Орлов Александр Кокорин Зе Луиш Куинси Промес

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлениях «Спартака» в Лиге чемпионов.

    – «Спартак» сильно разочаровал в матче с «Марибором»?

    – Ну что тут сказать… Все было видно. Для меня неожиданно, как сыграл Куинси Промес. У «Спартака» есть большие проблемы с подбором футболистов. Мы это ощущаем в каждой встрече.

    Хочу пожелать красно-белым успехов и удачи в Лиге чемпионов. Нужно очки набирать для российского футбола. Надеюсь, москвичи дадут бой «Ливерпулю». «Зенит» же дома его побеждал.

    – Проблемы с составом касаются защиты?

    – Да. К нападающим вопросов особо нет. Промес, Луис Адриано и здоровый Зе Луиш в порядке. Но в целом команда не укомплектована так, как надо было бы к Лиге чемпионов. Что-то красно-белые прозевали.

    – А почему Промес себя не проявляет на международном уровне?

    – Не знаю. Может быть, мы его и переоценили. Теряется в Европе. Но в нашем чемпионате это, безусловно, топовый игрок. Сейчас с ним конкурирует Кокорин, еще и Смолов подтянется, – сказал Орлов.

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