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    «Реал» объявил о продлении контракта с Иско до 2022 года

    Теги Реал Мадрид примера Испания Иско

    «Реал» объявил, что договорился с полузащитником Иско о продлении контракта.

    В пятницу состоится специальная пресс-конференция, на которой стороны поставят подписи под соглашением.

    Новый контракт Иско рассчитан до окончания сезона-2021/22. Сообщалось, что отступные составят 700 миллионов евро.

    Полузащитник выступает за «Реал» с 2013 года. Статистику Иско можно посмотреть здесь.

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