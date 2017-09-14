«Реал» объявил о продлении контракта с Иско до 2022 года

объявил, что договорился с полузащитником Иско о продлении контракта.

В пятницу состоится специальная пресс-конференция, на которой стороны поставят подписи под соглашением.

Новый контракт Иско рассчитан до окончания сезона-2021/22. Сообщалось, что отступные составят 700 миллионов евро.

Полузащитник выступает за «Реал» с 2013 года. Статистику Иско можно посмотреть здесь.