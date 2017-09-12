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    Черчесов о Дзюбе: «Сейчас нам надо подумать, нужны нам габаритные форварды на ЧМ-2018 или нет»

    Теги Зенит Артем Дзюба Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная России ЧМ-2018

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

    – На Кубке конфедераций не было Дзюбы. Известная история: когда у него была травма, он решил не рисковать. После этой истории Артем потерял место в «Зените» и почти не играет. У него есть кредит доверия в сборной, чтобы его сейчас вызвать?

    – Мы весь год его вызывали, и он не до конца себя у нас проявил. Но мы никого не списываем со счетов.

    Сейчас нам надо подумать, нужны ли нам габаритные форварды на чемпионате мира или нет. Независимо от фамилий, – сказал Черчесов.

    В этом сезоне Дзюба появился на поле в 6 матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями. В среднем он проводит на поле по 40 минут. 

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