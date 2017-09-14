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    Массимо Каррера о замене Промеса: «Увы, произошла ошибка»

    Теги Спартак Лига чемпионов Марибор Лоренсо Мельгарехо Куинси Промес Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что по ошибке заменил форварда Куинси Промеса в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

    – Почему был заменен Промес?

    – Увы, произошла ошибка. Я должен был поменять другого игрока, но Промес показывал пальцем на ногу, мы подумали, что это травма, но оказалось иначе. Недопонимание.

    – Почему выпустили Мельгарехо, а не Педро Рошу?

    – Потому что надо было заменить Комбарова. Парагваец лучше действует в обороне, – сказал Каррера.

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