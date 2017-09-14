Массимо Каррера о замене Промеса: «Увы, произошла ошибка»

Главный тренер Массимо Каррера заявил, что по ошибке заменил форварда Куинси Промеса в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с (1:1).

– Почему был заменен Промес?

– Увы, произошла ошибка. Я должен был поменять другого игрока, но Промес показывал пальцем на ногу, мы подумали, что это травма, но оказалось иначе. Недопонимание.

– Почему выпустили Мельгарехо, а не Педро Рошу?

– Потому что надо было заменить Комбарова. Парагваец лучше действует в обороне, – сказал Каррера.