Массимо Каррера о замене Промеса: «Увы, произошла ошибка»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что по ошибке заменил форварда Куинси Промеса в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).
– Почему был заменен Промес?
– Увы, произошла ошибка. Я должен был поменять другого игрока, но Промес показывал пальцем на ногу, мы подумали, что это травма, но оказалось иначе. Недопонимание.
– Почему выпустили Мельгарехо, а не Педро Рошу?
– Потому что надо было заменить Комбарова. Парагваец лучше действует в обороне, – сказал Каррера.
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