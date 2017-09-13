Чиновник, уволенный из-за недопуска Мутко в Совет ФИФА: «Была попытка повлиять на мое решение, Инфантино перестал со мной общаться»

Бывший глава комитета ФИФА по управлению Мигел Мадуро выступил в британском парламенте, рассказав о своем увольнении из федерации.

Сообщалось, что Мадуро заблокировал выборы в Совет ФИФА Виталия Мутко из-за его должности вице-премьера правительства РФ.

«ФИФА – это система правил без преобладания законов.

Была попытка повлиять на наше решение с недопуском Мутко. Генсек ФИФА сказал мне, что будет катастрофой, работа Инфантино на посту президента ФИФА будет под вопросом, если Мутко не допустят в Совет.

Инфантино считает, что нет никаких свидетельств участия Мутко в российской допинг-схеме. Он выразил крайнюю обеспокоенность решением не допускать Мутко и перестал со мной общаться после того, как я не допустил Мутко до Совета ФИФА», – заявил Мадуро.

Португалец был отправлен в отставку в мае.