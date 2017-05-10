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    ФИФА уволила чиновника, который заблокировал Мутко возможность баллотироваться в совет федерации

    Теги Виталий Мутко ФИФА РФС отставки

    Глава комитета ФИФА по управлению Мигель Мадуро отправлен в отставку.

    Увольнение связано с ведущей ролью португальского дипломата в недопуске президента РФС Виталия Мутко к выборам в совет ФИФА, сообщает Bloomberg. 

    Решение было принято в марте из-за того, что Мутко занимает пост вице-премьера РФ, то есть является действующим политиком и в случае избрания мог бы нарушить пункт устава о политическом нейтралитете. Окончательное решение о блокировке кандидатуры Мутко принимал комитет, возглавляемый Мадуро. 

    Мутко, в свою очередь, отметил, что это новый критерий, который ранее в документах не отражался. 

    По данным Bloomberg, высокопоставленные чиновники ФИФА говорили Мадуро, что это решение приведет к «серьезным трудностям» в отношениях с Россией. В частности, упоминалась ситуация с телеправами на ЧМ-2018, которые на территории России по-прежнему не проданы.  

    Мадуро пришел в ФИФА в прошлом году по приглашению президента Джанни Инфантино. Его задачей было улучшение имиджа ФИФА после громкого коррупционного скандала.

    Мадуро узнал об увольнении во вторник, это случилось за несколько часов до заседания в Бахрейне. Ни он, ни представители ФИФА никак не прокомментировали увольнение. 

    Мутко не прошел проверку и не сможет баллотироваться в совет ФИФА

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