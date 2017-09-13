Защитник «Бенфики» о поражении от ЦСКА: «Иногда судят в твою пользу, иногда – в чужую»

Защитник «Бенфики» Алекс Гримальдо после поражения от (1:2) в матче Лиги чемпионов посетовал на судейство.

«Иногда судят в твою пользу, иногда – в чужую, с этим ничего не поделаешь. Мы провели хороший матч, но не смогли победить. Теперь нужно думать о следующей игре – в чемпионате Португалии.

Рад, что тренер предоставил мне возможность выйти на поле. Но главным было взять три очка, а сделать это не удалось», — сказал Гримальдо.

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