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    Марио Фернандес: «Будет непросто, но ЦСКА готов к борьбе за выход из группы»

    Теги ЦСКА Бенфика Лига чемпионов Марио Фернандес

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1).

    «Мы знали, что нас ждет тяжелый матч, но были к этому готовы, и в итоге все сложилось хорошо. Вся команда счастлива.

    Эта победа даст нам большой заряд уверенности, и теперь нам нужно набрать максимум очков в домашних играх.

    Будет непросто, но ЦСКА готов к борьбе за выход из группы», — сказал Фернандес.

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