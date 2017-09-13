Марио Фернандес: «Будет непросто, но ЦСКА готов к борьбе за выход из группы»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1).
«Мы знали, что нас ждет тяжелый матч, но были к этому готовы, и в итоге все сложилось хорошо. Вся команда счастлива.
Эта победа даст нам большой заряд уверенности, и теперь нам нужно набрать максимум очков в домашних играх.
Будет непросто, но ЦСКА готов к борьбе за выход из группы», — сказал Фернандес.
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