Марио Фернандес: «Будет непросто, но ЦСКА готов к борьбе за выход из группы»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1).

«Мы знали, что нас ждет тяжелый матч, но были к этому готовы, и в итоге все сложилось хорошо. Вся команда счастлива.

Эта победа даст нам большой заряд уверенности, и теперь нам нужно набрать максимум очков в домашних играх.

Будет непросто, но ЦСКА готов к борьбе за выход из группы», — сказал Фернандес.