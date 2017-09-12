ЦСКА совершил блестящий камбэк в первом туре Лиге чемпионов! Все подробности матча против «Бенфики» — в приложении «ЦСКА+»
В рамках 1 тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА обыграл «Бенфику» со счетом 2:1 благодаря блистательной игре Виктора Васина в атаке и голам Витиньо и Жемалетдинова!
Все детали выступления «армейцев» в Лиге чемпионов, расписание, статистику, push-уведомления, мнение игроков и тренеров вы можете найти в клубном приложении «ЦСКА+» для мобильных устройств.
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