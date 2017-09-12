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    ЦСКА совершил блестящий камбэк в первом туре Лиге чемпионов! Все подробности матча против «Бенфики» — в приложении «ЦСКА+»

    Теги ЦСКА Виктор Васин Бенфика премьер-лига Россия Лига чемпионов Виктор Гончаренко мобильные приложения

    В рамках 1 тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА обыграл «Бенфику» со счетом 2:1 благодаря блистательной игре Виктора Васина в атаке и голам Витиньо и Жемалетдинова!

    Все детали выступления «армейцев» в Лиге чемпионов, расписание, статистику, push-уведомления, мнение игроков и тренеров вы можете найти в клубном приложении «ЦСКА+» для мобильных устройств.

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    Также с приложением «ЦСКА+» вы получаете:

    – Видео голов ЦСКА во всех турнирах.

    –  Обзоры матчей, видео самых опасных моментов.

    – Свежие новости о команде.

    – Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров.

    – Галереи с яркими и актуальными фото.

    – Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени.

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках ЦСКА.

    – Широкие возможности для общения с другими красно-синими в комментариях и статусах.

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