В рамках 1 тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА обыграл «Бенфику» со счетом 2:1 благодаря блистательной игре Виктора Васина в атаке и голам Витиньо и Жемалетдинова!

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