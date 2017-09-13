Виктор Гончаренко: «Для Жамалетдинова две игры подряд в старте — большая ответственность, поэтому вышел Оланаре»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после победы над «Бенфикой» в матче группового раунда Лиги чемпионов (2:1).

«Мы не бросили играть после гола, верили, что можем изменить ход игры. Порадовало, что помогли игроки, которые вышли на замену.

Для Жамалетдинова выходить две игры подряд в старте — большая ответственность. Это главная причина, по которой вышел Оланаре.

Это одна из лучших игр Оланаре за последнее время», – отметил Гончаренко.