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    Виктор Гончаренко: «Для Жамалетдинова две игры подряд в старте — большая ответственность, поэтому вышел Оланаре»

    Теги ЦСКА Бенфика Лига чемпионов Виктор Гончаренко Аарон Оланаре Тимур Жамалетдинов

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после победы над «Бенфикой» в матче группового раунда Лиги чемпионов (2:1).

    «Мы не бросили играть после гола, верили, что можем изменить ход игры. Порадовало, что помогли игроки, которые вышли на замену.

    Для Жамалетдинова выходить две игры подряд в старте — большая ответственность. Это главная причина, по которой вышел Оланаре.

    Это одна из лучших игр Оланаре за последнее время», – отметил Гончаренко.

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