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    Тебас о переносе класико: «Меня интересуют не только те фанаты, которые приходят на стадион, но и которые сидят у телевизоров»

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания Хавьер Тебас

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объяснил раннее начало матчей в чемпионате Испании, включая игру 17-го тура между «Реалом» и «Барселоной», которая состоится 23 декабря (суббота) в 14:00 по московскому времени.

    «В мире много поклонников испанского чемпионата. В Сингапуре и Австралии это хорошее время для просмотра футбола.

    Меня интересуют все фанаты – не только те, кто идет на стадион, но и те, кто этого не делает. Те, кто не приходит по всему миру, также платят во время просмотра по телевизору. Должен соблюдаться баланс между ними, и это то, для чего мы работаем.

    У нас на 30% больше зрителей на международной арене. Кроме того, за последние три года посещаемость стадионов увеличилась почти на два миллиона человек. Мы должны уважать всех фанатов», — сказал Тебас.

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