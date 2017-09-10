Александр Панов: «Оказавшись на фанатской трибуне «Спартака», влюбился в футбол с новой силой»

Бывший нападающий , «Динамо» и «Торпедо» Александр Панов в интервью рассказал, как он поддерживает «Спартак» в качестве болельщика.

– Вы и «Спартак». Почему?

– Симпатия родом из детства, когда «Спартак» радовал выступлениями в Лиге чемпионов, еврокубках. Потом, когда выступал за «Зенит», «Спартак» был для меня самым принципиальным соперником. На фоне чемпиона хотелось достойно проявить себя, проверить, на что способен.

Всегда испытывал к «Спартаку» уважение. Команда представляла Россию в Лиге чемпионов, добивалась успехов. Когда играл в сборной, появились спартаковские друзья, с которыми у меня отличные отношения по сей день. Кечинов Валера, Рамиз Мамедов, Хлестов Дима, Аленичев, Тихонов – когда с ними встречаемся, всегда по-дружески обнимаем друг друга. Я рад иметь таких друзей. Так постепенно связывалась моя цепочка любви к красно-белым цветам.

– Когда именно возникла мысль: «Надо купить красно-белый шарф»?

– Первый раз был на с детьми года два назад. Атмосфера напомнила о прошлом, когда сам играл при битком забитых трибунах. Футбол вновь стал для меня не пресным, а живым. Эту жизнь я ощущаю всякий раз, когда посещаю спартаковскую арену.

Потом у меня случилась пауза, но в начале прошлого сезона опять отправился на стадион с детьми и испытал такие же восхитительные эмоции. С тех пор стал ходить регулярно. Сначала смотрел матчи по центру на «цэшке», где хороший обзор (спасибо людям, которые доставали билеты!), оттуда весной наблюдал победный матч с «Зенитом».

Потом на играх с «Томью» и «Тереком» оказался на фанатской трибуне и с новой силой влюбился в футбол. Это стало для меня лучшим внутренним психологическим событием за последние годы. Я снова вернулся в футбол, пусть в качестве болельщика, но в любом случае очень доволен тем, что получаю на стадионе такие эмоции. Огромный положительный заряд. Трудно описать словами, что именно я ощущаю.

– Как складываются ваши отношения с болельщиками?

– Многие, может, не понимают меня, говорят, ты же бывший игрок «Зенита», «Динамо», «Торпедо», но им я ничего не могу сказать. Чтобы понять меня, нужно быть Пановым Александром, залезть в голову, а это бесполезно даже пытаться. Нет никакого смысла объяснять этим людям, что, зачем и для чего мне надо.

Просто это моя жизнь. Я кайфую и радуюсь, что у меня появились новые друзья. Среди болельщиков «Спартака» таких, к слову, много. Я болею так же, как и они, один в один, ничем не отличаюсь от других, и это меня очень раскрепощает.

Я не могу похвастать большим фанатским стажем, но в этом сезоне уже купил абонемент и стараюсь посещать все домашние матчи. Целенаправленным фанатом со своим местом на трибунах стал только сейчас. Начинаю потихоньку посещать выезды: уже был в Питере, планирую сгонять еще в несколько городов. Для меня началась новая эра болельщика красно-белых. Давно не испытывал от футбола такого удовольствия, – ответил Панов.