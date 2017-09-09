Хосеп Гвардиола: «Доктора сказали, что с Эдерсоном все в порядке»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча чемпионата Англии против (5:0).

«В равных составах исход матча был не ясен, у обеих команд были моменты, но ни у кого не было явного преимущества. «Ливерпуль» действовал очень быстро.

Удаление упростило нашу задачу. Второй тайм мы провели именно так, как хотели. «Ливерпуль» выглядел не очень хорошо.

Исход матча был не ясен до удаления. Доктора сказали, что с Эдерсоном все в порядке. Мане его не видел, когда бежал он смотрел только на мяч.

Не знаю, была ли это прямая красная карточка. Я не обсуждал решения арбитров, когда удаляли Уокера, не буду это делать и сейчас», – сказал Гвардиола.