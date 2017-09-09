Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Юрген Клопп: «Исход матча решило удаление Мане»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Садьо Мане

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:5).

    «В равных составах все было хорошо. Мы создавали моменты у ворот «Сити». Потом мы пропустили необязательный гол, это был не лучший момент, сыграли недостаточно умно в том моменте.

    Но исход игры решило удаление Мане. Не считаю, что это была красная карточка. Мане не видел вратаря «Манчестер Сити». Это несчастный случай, стечение обстоятельств. Голкипер вышел из ворот, наш форвард шел в борьбу до конца. Надеюсь, другие так же видят этот эпизод.

    Арбитр практически удалил меня с бровки, я ничего не мог сделать. Я сказал помощнику главного судьи на бровке, что там не было удаления. Надеюсь, что с голкипером все будет хорошо, это несчастный случай.

    Садьо очень переживает из-за произошедшего, сейчас ему тяжело. Я редко проигрывал со счетом 0:5, не лучшие чувства. Мы не настолько плохо действовали против «Сити». Скоро все забудут этот матч», – сказал Клопп.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться