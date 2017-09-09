Юрген Клопп: «Исход матча решило удаление Мане»

Главный тренер Юрген Клопп подвел итоги матча чемпионата Англии против (0:5).

«В равных составах все было хорошо. Мы создавали моменты у ворот «Сити». Потом мы пропустили необязательный гол, это был не лучший момент, сыграли недостаточно умно в том моменте.

Но исход игры решило удаление Мане. Не считаю, что это была красная карточка. Мане не видел вратаря «Манчестер Сити». Это несчастный случай, стечение обстоятельств. Голкипер вышел из ворот, наш форвард шел в борьбу до конца. Надеюсь, другие так же видят этот эпизод.

Арбитр практически удалил меня с бровки, я ничего не мог сделать. Я сказал помощнику главного судьи на бровке, что там не было удаления. Надеюсь, что с голкипером все будет хорошо, это несчастный случай.

Садьо очень переживает из-за произошедшего, сейчас ему тяжело. Я редко проигрывал со счетом 0:5, не лучшие чувства. Мы не настолько плохо действовали против «Сити». Скоро все забудут этот матч», – сказал Клопп.