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    Владимир Путин: «ЧМ-2018 даст мощный импульс развитию футбола в России»

    Теги Лужники премьер-лига Россия сборная России Владимир Путин ЧМ-2018

    Президент России Владимир Путин посетил стадион «Лужники».

    На арене был дан старт турне главного трофея чемпионата мира по территории России.

    «Сегодня кубок чемпионата мира отправляется в путешествие по России. Оно продлится 123 дня. Это будет самое долгое путешествие трофея в истории и, надеемся, самое увлекательное.

    Символично, что тур стартует с легендарной арены «Лужники». Этот стадион известен всем поколениям любителей спорта и связан с именами прославленных атлетов, сотнями рекордов и достижений. Уверен, атмосфера азарта и побед сохранится в «Лужниках» и после реконструкции арены. Стадион станет главной площадкой чемпионата мира.

    Такие красивые и комфортные условия будут в каждом российском городе, участвующем в ЧМ-2018. Футбол остается самым популярным и массовым видом спорта. Убежден, что чемпионат мира даст мощный импульс развитию футбола в России, а его наследие станет центром притяжения для многомиллионного футбольного братства», – сказал Путин.

    «Лужники» теперь просто шикарны. Вот что изменилось

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