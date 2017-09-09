Флорентино Перес: «Ничего не знал об уходе Неймара из «Барселоны», меня же не звали на свадьбу Месси»

Президент Флорентино Перес отметил, что узнал о переходе нападающего Неймара из «Барселоны» в из газет.

- Я ничего не знал о переходе , меня же не приглашали на свадьбу Месси. Мог ли «Реал» подписать Неймара и Мбаппе, как это сделал «ПСЖ»? Не в этом году. В начале моего президентского срока, возможно, да, потому что тогда мы хотели собрать в команде лучших игроков.

Мбаппе перешел в «ПСЖ», в первую очередь, потому что он родился в Париже. Не считаю, что «Реалу» стоило бы его подписывать и ставить под угрозу стабильность клуба, — сказал Перес.