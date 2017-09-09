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    Флорентино Перес: «Ничего не знал об уходе Неймара из «Барселоны», меня же не звали на свадьбу Месси»

    Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид примера Испания Флорентино Перес Неймар Килиан Мбаппе

    Президент «Реала» Флорентино Перес отметил, что узнал о переходе нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» из газет.

    - Я ничего не знал о переходе Неймара, меня же не приглашали на свадьбу Месси. Мог ли «Реал» подписать Неймара и Мбаппе, как это сделал «ПСЖ»? Не в этом году. В начале моего президентского срока, возможно, да, потому что тогда мы хотели собрать в команде лучших игроков.

    Мбаппе перешел в «ПСЖ», в первую очередь, потому что он родился в Париже. Не считаю, что «Реалу» стоило бы его подписывать и ставить под угрозу стабильность клуба, — сказал Перес.

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