Леонид Слуцкий: «Сейчас мне больно – это крупнейшее поражение в моей карьере»

Главный тренер Леонид Слуцкий подвел итоги матча чемпионшипа против (0:5).

«Первое, что я должен сделать – извиниться перед нашими болельщиками. Они не заслуживают такой игры и результата.

Сейчас очень важна наша реакция на произошедшее в следующем матче. Я могу думать о матче с «Дерби» и допущенных ошибках, но сейчас самое важное для нас – следующий матч.

Иногда одна проблема в матче приводит к тому, что рушится вся игра. У «Дерби» было 6 ударов в створ ворот, и они забили пять голов.

Теперь самое важное – как быстро мы сможем оправиться после этого поражения. Это может быть ключевой момент сезона.

Я не могу быстро проанализировать такой матч. Поражения – это моя вина, и я крайне недоволен собой после них. Я главный тренер, мне необходимо внеси коррективы, чтобы исправить ситуацию, исправить каждую ошибку, которую мы допускали по ходу матча с «Дерби».

Прошедший матч – часть истории. Не лучшей истории, это мое крупнейшее поражение в моей тренерской карьере. Мне больно и сложно описать словами свои чувства», – сказал Слуцкий.