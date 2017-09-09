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    Леонид Слуцкий: «Сейчас мне больно – это крупнейшее поражение в моей карьере»

    Теги Леонид Слуцкий Дерби Каунти Халл Д2 Англия

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий подвел итоги матча чемпионшипа против «Дерби Каунти» (0:5).

    «Первое, что я должен сделать – извиниться перед нашими болельщиками. Они не заслуживают такой игры и результата.

    Сейчас очень важна наша реакция на произошедшее в следующем матче. Я могу думать о матче с «Дерби» и допущенных ошибках, но сейчас самое важное для нас – следующий матч.

    Иногда одна проблема в матче приводит к тому, что рушится вся игра. У «Дерби» было 6 ударов в створ ворот, и они забили пять голов.

    Теперь самое важное – как быстро мы сможем оправиться после этого поражения. Это может быть ключевой момент сезона.

    Я не могу быстро проанализировать такой матч. Поражения – это моя вина, и я крайне недоволен собой после них. Я главный тренер, мне необходимо внеси коррективы, чтобы исправить ситуацию, исправить каждую ошибку, которую мы допускали по ходу матча с «Дерби».

    Прошедший матч – часть истории. Не лучшей истории, это мое крупнейшее поражение в моей тренерской карьере. Мне больно и сложно описать словами свои чувства», – сказал Слуцкий.

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