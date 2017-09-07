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    Леонид Слуцкий: «Халл» способен добиться повышения в классе»

    Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Англия Дерби Каунти Халл Д2 Англия Джексон Ирвайн

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 6-го тура чемпионшипа против «Дерби Каунти».

    «Все наши новички смогут сыграть завтра. Джексон Ирвайн вернулся сегодня утром и тренируется вместе со всеми.

    Уверен, что каждый наш футболист является хорошим игроком и поможет нам в достижении поставленной цели.

    Как я уже говорил, счастлив, что трансферное окно закрылось. Теперь я могу сосредоточиться на матчах и тактике. Нужно быть более ответственным, показать свою работу и уровень.

    Думаю, мы способны добиться повышения в классе. У нас хорошо сочетается сплав молодости и опыта. Каждый молодой игрок мотивирован. Они хотят доказать, что могут играть на более высоком уровне.

    Что касается «Дерби Каунти», это сильная и опытная команда. Но, как и любой клуб, у них есть сильные и слабые стороны. Постараемся воспользоваться их слабыми сторонами.

    Мы хорошо играли против «Болтона», и я надеюсь, что в дальше будем играть все лучше», — сказал Слуцкий.

    Матч «Дерби Каунти» – «Халл» состоится в пятницу, 8 сентября. Начало – в 21.45 по московскому времени.

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