Леонид Слуцкий: «Халл» способен добиться повышения в классе»

Главный тренер Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 6-го тура чемпионшипа против .

«Все наши новички смогут сыграть завтра. Джексон Ирвайн вернулся сегодня утром и тренируется вместе со всеми.

Уверен, что каждый наш футболист является хорошим игроком и поможет нам в достижении поставленной цели.

Как я уже говорил, счастлив, что трансферное окно закрылось. Теперь я могу сосредоточиться на матчах и тактике. Нужно быть более ответственным, показать свою работу и уровень.

Думаю, мы способны добиться повышения в классе. У нас хорошо сочетается сплав молодости и опыта. Каждый молодой игрок мотивирован. Они хотят доказать, что могут играть на более высоком уровне.

Что касается «Дерби Каунти», это сильная и опытная команда. Но, как и любой клуб, у них есть сильные и слабые стороны. Постараемся воспользоваться их слабыми сторонами.

Мы хорошо играли против «Болтона», и я надеюсь, что в дальше будем играть все лучше», — сказал Слуцкий.

Матч «Дерби Каунти» – «Халл» состоится в пятницу, 8 сентября. Начало – в 21.45 по московскому времени.