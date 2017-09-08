Массимо Каррера: «Знаете, как я выяснил, что «уволил водителя»? Переводчик позвонил и рассказал»

Главный тренер Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что прежний водитель клуба Валентин Терентьев был уволен по его инициативе.

«Расстроила глупость о том, что я уволил водителя автобуса.

Знаете, как я узнал об этой истории? Был на базе, мне позвонил переводчик, который услышал новость по радио, и спросил, действительно ли я уволил водителя.

Я переспросил: «Кого, Юру?». Это мой личный водитель. «Нет, водителя автобуса», — отвечает переводчик. А я сам узнаю эту информацию от него, понимаете?» — сказал Каррера