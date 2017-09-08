Александр Самедов: «Еськов целенаправленно хотел, чтобы я получил красную карточку»

Полузащитник Александр Самедов подтвердил, что арбитр Алексей Еськов не должен был удалять его в матче 7-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (3:4). Хавбек в конце первого тайма получил вторую желтую карточку – за симуляцию.

– Давайте расставим все точки над i. Я извинился после игры за то, что получил красную карточку. По факту она была, а команда проиграла. Поэтому, конечно же, ответственность лежит на мне. Но лично для меня очевидно, что арбитр ошибся, удалив меня.

Судья даже не видел этого момента! Он не должен был показывать мне вторую желтую карточку. Это целая цепочка ошибок. Миранчука вот нужно было удалять, тогда он бы не забил гол. Из этого и складывается результат. Хотя это и не отменяет того, что я получил красную карточку и подвел команду.

– Считаете, что в том эпизоде игрок фолил на вас?

– Я бежал, там в любом случае было касание. Но если посмотреть повтор, Еськов вообще не видел, что произошло! Понимаете? Он стоял за игроками, ему никто не мог подсказать. Однако почему-то моментально достал желтую карточку!

То есть реально целенаправленно хотел, чтобы я ее получил. Вообще не промедлил ни секунды, сразу достал «горчичник». Но он, как я уже сказал, не мог видеть эпизод, — сказал Самедов.