Комиссия РФС высоко оценила работу арбитра Еськова на матче «Спартак» – «Локомотив»
Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко после заседания Контрольно-квалификационной комиссии РФС (ККК) оценил судейство арбитра Алексея Еськова в матче 7-го тура РФПЛ «Спартак» – «Локомотив» (3:4).
«ККК приняла решение поддержать решение Еськова – вынести дисциплинарное наказание в виде предупреждения Алексею Миранчуку за грубую игру (против Дениса Глушакова – прим. Sports.ru), фол по неосторожности.
Остальных вопросов по судейству Еськова в данном матче не было», – заявил Бутенко.
Источник в РФС сообщил, что ККК поддержала высокую оценку, выставленную Еськову инспектором матча.
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