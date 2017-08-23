Комиссия РФС высоко оценила работу арбитра Еськова на матче «Спартак» – «Локомотив»

Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко после заседания Контрольно-квалификационной комиссии РФС (ККК) оценил судейство арбитра Алексея Еськова в матче 7-го тура РФПЛ – «Локомотив» (3:4).

«ККК приняла решение поддержать решение Еськова – вынести дисциплинарное наказание в виде предупреждения Алексею Миранчуку за грубую игру (против – прим. Sports.ru), фол по неосторожности.

Остальных вопросов по судейству Еськова в данном матче не было», – заявил Бутенко.

Источник в РФС сообщил, что ККК поддержала высокую оценку, выставленную Еськову инспектором матча.

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