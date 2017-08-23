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    Комиссия РФС высоко оценила работу арбитра Еськова на матче «Спартак» – «Локомотив»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия РФС судьи Денис Глушаков Андрей Бутенко Алексей Еськов Алексей Миранчук

    Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко после заседания Контрольно-квалификационной комиссии РФС (ККК) оценил судейство арбитра Алексея Еськова в матче 7-го тура РФПЛ «Спартак» – «Локомотив» (3:4).

    «ККК приняла решение поддержать решение Еськова – вынести дисциплинарное наказание в виде предупреждения Алексею Миранчуку за грубую игру (против Дениса Глушакова – прим. Sports.ru), фол по неосторожности.

    Остальных вопросов по судейству Еськова в данном матче не было», – заявил Бутенко.

    Источник в РФС сообщил, что ККК поддержала высокую оценку, выставленную Еськову инспектором матча.

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