Президент УЕФА: «Финансовый фэйр-плей нужно подкорректировать»

Президент УЕФА Александер Чеферин, комментируя трансферы Неймара и Килиана Мбаппе (222 миллиона и 180 млн) в , высказался за изменение правил финансового фэйр-плей.

«Это один из ключевых моментов. Финансовый фэйр-плей был введен, чтобы обеспечить стабильность в футболе, и он был эффективен. Но времена изменились. Мы должны подкорректировать и модернизировать эти правила. Нужен баланс – пропасть между большими и маленькими клубами становится все глубже.

Не думаю, что мы в силах остановить этот процесс, но мы можем его замедлить. Действовать надо прямо сейчас», – сказал Чеферин.

Согласно правилам ФФП, клубам запрещено нести убытки свыше 30 миллионов евро на протяжении трех последних сезонов.

Ранее Чеферин поддержал идею закрывать летнее трансферное окно перед стартом сезона.

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