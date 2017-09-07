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    Григорян о ситуации в «Арарате»: «Дети какают в горшок, а большие – в душу»

    Теги ПФЛ Россия второй дивизион Арарат Александр Григорян

    Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян адресовал стих анонимному спонсору клуба, который вложил в команду 85 миллионов рублей.

    «Нет даже дня задолженности по зарплатам и премиальным. Последние премиальные мы получили вчера – перед игрой.

    Наверное к этой ситуации подходит следующее стихотворение, которое должно его (спонсора – прим. Sports.ru) немного успокоить после всего этого:

    Тихо вяжется стишок,

    Море лижет сушу.

    Дети какают в горшок,

    А большие – в душу», – сказал Григорян.

    Ранее Григорян в стихах ответил на заявление экс-президента «Арарата» Валерия Оганесяна. Оба раза тренер декламировал «гарики» – афористичные и сатирические четверостишия советского и израильского поэта Игоря Губермана.

    5 сентября Григорян заявил, что «Арарат» закрывается, а сегодня сказал, что просто привлекал к себе внимание.

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