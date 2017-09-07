Григорян о ситуации в «Арарате»: «Дети какают в горшок, а большие – в душу»
Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян адресовал стих анонимному спонсору клуба, который вложил в команду 85 миллионов рублей.
«Нет даже дня задолженности по зарплатам и премиальным. Последние премиальные мы получили вчера – перед игрой.
Наверное к этой ситуации подходит следующее стихотворение, которое должно его (спонсора – прим. Sports.ru) немного успокоить после всего этого:
Тихо вяжется стишок,
Море лижет сушу.
Дети какают в горшок,
А большие – в душу», – сказал Григорян.
Ранее Григорян в стихах ответил на заявление экс-президента «Арарата» Валерия Оганесяна. Оба раза тренер декламировал «гарики» – афористичные и сатирические четверостишия советского и израильского поэта Игоря Губермана.
5 сентября Григорян заявил, что «Арарат» закрывается, а сегодня сказал, что просто привлекал к себе внимание.
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