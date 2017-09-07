Григорян о ситуации в «Арарате»: «Дети какают в горшок, а большие – в душу»

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян адресовал стих анонимному спонсору клуба, который вложил в команду 85 миллионов рублей.

«Нет даже дня задолженности по зарплатам и премиальным. Последние премиальные мы получили вчера – перед игрой.

Наверное к этой ситуации подходит следующее стихотворение, которое должно его (спонсора – прим. Sports.ru) немного успокоить после всего этого:

Тихо вяжется стишок,

Море лижет сушу.

Дети какают в горшок,

А большие – в душу», – сказал Григорян.

Ранее Григорян в стихах ответил на заявление экс-президента Валерия Оганесяна. Оба раза тренер декламировал «гарики» – афористичные и сатирические четверостишия советского и израильского поэта Игоря Губермана.

5 сентября Григорян заявил, что «Арарат» закрывается, а сегодня сказал, что просто привлекал к себе внимание.

Тренер Григорян: хам или шоумен?