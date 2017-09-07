Главный тренер московского Александр Григорян прокомментировал свое заявление о закрытии команды.

«Думаю, что даже игроки наши после всех этих новостей потеряли по три килограмма на нервной почве.

Самый веселый из нас (Валерий Оганесян) дал интервью на всю жизнь. Но меня удовлетворило его последнее интервью, где он ответил на все вопросы.

Надо же мне было как-то привлечь ваше внимание, а то после РФПЛ чувствую нехватку этого. Вот вы все и пришли. Думаю, что на следующую игру еще что-то придумаем», – сказал Григорян.

Ранее Валерий Оганесян ушел с поста президента, а клуб обвинил его в незаконном присвоении 20 миллионов рублей. Григорян заявлял, что прекратит существование после сегодняшнего матча с «Рязанью» (1:0).

Оганесян о Григоряне: «Матч с «Рязанью» может стать последним для него в нашем футболе. Если «Арарата» не будет, кому нужен он?»

Григорян в стихах ответил на заявление экс-президента «Арарата» Оганесяна

Тренер Григорян: хам или шоумен?