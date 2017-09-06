«Лестер» на 14 секунд опоздал с регистрацией трансфера Адриена Силвы за 22 млн фунтов

Стали известны детали срыва перехода полузащитника Адриена Силвы из «Спортинга» в .

ФИФА сообщила, что англичане опоздали с регистрацией 28-летнего португальского хавбека на 14 секунд.

Силва не сможет играть за до января. Он может остаться в «Спортинге».

Ранее английский клуб договорился со о трансфере игрока за 22 миллиона фунтов. Однако ФИФА отказалась регистрировать сделку.