«Лестер» на 14 секунд опоздал с регистрацией трансфера Адриена Силвы за 22 млн фунтов
Стали известны детали срыва перехода полузащитника Адриена Силвы из «Спортинга» в «Лестер».
ФИФА сообщила, что англичане опоздали с регистрацией 28-летнего португальского хавбека на 14 секунд.
Силва не сможет играть за «Лестер» до января. Он может остаться в «Спортинге».
Ранее английский клуб договорился со «Спортингом» о трансфере игрока за 22 миллиона фунтов. Однако ФИФА отказалась регистрировать сделку.
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