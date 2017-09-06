Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Лестер» на 14 секунд опоздал с регистрацией трансфера Адриена Силвы за 22 млн фунтов

    Теги высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия возможные трансферы ФИФА Лестер Адриен Силва

    Стали известны детали срыва перехода полузащитника Адриена Силвы из «Спортинга» в «Лестер».

    ФИФА сообщила, что англичане опоздали с регистрацией 28-летнего португальского хавбека на 14 секунд.

    Силва не сможет играть за «Лестер» до января. Он может остаться в «Спортинге».

    Ранее английский клуб договорился со «Спортингом» о трансфере игрока за 22 миллиона фунтов. Однако ФИФА отказалась регистрировать сделку.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться