«Челси» отстранил Конте от участия в переговорах с Баркли из-за срыва трансфера Окслейд-Чемберлена
Стали известны подробности срыва сделки по переходу полузащитника «Эвертона» Росса Баркли в «Челси».
По информации The Times, главный тренер лондонцев Антонио Конте был отстранен клубом от участия в переговорах из-за срыва перехода полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, перешедшего в «Ливерпуль».
Баркли хотел пообщаться с Конте, чтобы понять, как итальянец хочет его использовать, однако представители «Челси» не дали ему такой возможности, после этого игрок предпочел отказаться от перехода.
Окслейд-Чемберлен предпочел перейти в «Ливерпуль» именно после разговора с Конте – тренер заявил ему, что он будет конкурировать с Виктором Мозесом на позиции правого вингбэка.
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