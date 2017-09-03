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    «Атлетико» порекомендовал Диего Косте вернуться в расположение «Челси»

    Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико примера Испания возможные трансферы Диего Коста

    Руководство «Атлетико» посоветовало нападающему Диего Косте вернуться в расположение «Челси».

    Мадридский клуб хочет подписать 28-летнего форварда в январское трансферное окно и считает, что поведение футболиста, который отказывается играть за «синих», несмотря на действующий контракт, может помешать будущей сделке.

    Клубы вели переговоры летом, но не смогли согласовать переход Косты до закрытия трансферного окна в Испании 2 сентября.

    «Челси» хотел заработать на продаже футболиста 50 миллионов фунтов, «Атлетико» предлагал только 40 миллионов. Ожидается, что стороны вернутся к переговорам зимой.

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