«Барселона» хочет купить Лемара, чтобы не дать сделать это «Ливерпулю»

вступила в борьбу за полузащитника «Монако» Тома Лемара.

Как утверждает Diario Sport, каталонцы решили приобрести игрока отчасти для того, чтобы помешать сделать это «Ливерпулю», который отказывается продавать .

«Барса» уже контактировала с Лемаром и с и в ближайшее время начнет переговоры по трансферу футболиста.