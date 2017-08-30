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    «Барселона» хочет купить Лемара, чтобы не дать сделать это «Ливерпулю»

    Теги Монако Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо Тома Лемар

    «Барселона» вступила в борьбу за полузащитника «Монако» Тома Лемара.

    Как утверждает Diario Sport, каталонцы решили приобрести игрока отчасти для того, чтобы помешать сделать это «Ливерпулю», который отказывается продавать Филиппе Коутиньо.

    «Барса» уже контактировала с Лемаром и с «Монако» и в ближайшее время начнет переговоры по трансферу футболиста.

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