«Барселона» хочет купить Лемара, чтобы не дать сделать это «Ливерпулю»
«Барселона» вступила в борьбу за полузащитника «Монако» Тома Лемара.
Как утверждает Diario Sport, каталонцы решили приобрести игрока отчасти для того, чтобы помешать сделать это «Ливерпулю», который отказывается продавать Филиппе Коутиньо.
«Барса» уже контактировала с Лемаром и с «Монако» и в ближайшее время начнет переговоры по трансферу футболиста.
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