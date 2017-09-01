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    Роналду обошел Пеле по голам за сборную

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии сборная Бразилии Реал Мадрид сборная Фарерских островов Пеле рекорды квалификация ЧМ-2018 Хуссейн Саид

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил три гола в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 с командой Фарерских островов (5:1).

    Теперь на счету 32-летнего капитана португальцев 78 мячей за сборную. Он обогнал Пеле, который забил за Бразилию 77 голов и сравнялся с иракским форвардом Хуссейном Саидом.

    Для Роналду это 48-й хет-трик в карьере и 5-й за сборную Португалии.

    Роналду забил 14-й гол в отборочном турнире к ЧМ-2018, повторив рекорд Миятовича

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