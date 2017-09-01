Роналду обошел Пеле по голам за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил три гола в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 с командой Фарерских островов (5:1).

Теперь на счету 32-летнего капитана португальцев 78 мячей за сборную. Он обогнал Пеле, который забил за Бразилию 77 голов и сравнялся с иракским форвардом Хуссейном Саидом.

Для Роналду это 48-й хет-трик в карьере и 5-й за сборную Португалии.

Роналду забил 14-й гол в отборочном турнире к ЧМ-2018, повторив рекорд Миятовича