Роналду оформил второй хет-трик подряд в ЛЧ и стал рекордсменом по голам в полуфинале

Нападающий Криштиану Роналду оформил хет-трик в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против (3:0).

В последних 3 матчах Лиги чемпионов 32-летний форвард забил 8 голов (2 и 3 в ворота «Баварии», 3 – в ворота «Атлетико»).

При этом португалец первым в истории оформил два хет-трика подряд в плей-офф Лиги чемпионов.

Кроме того, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории полуфиналов Лиги чемпионов: у него уже 13 голов на этой стадии, у бывшего форварда «Реала» – 11.

Еще Роналду стал лучшим бомбардиром в истории дерби с «Атлетико», в общей сложности на его счету уже 21 гол.

Криштиану Роналду – легенда. Доказываем на цифрах