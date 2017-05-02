Роналду оформил второй хет-трик подряд в ЛЧ и стал рекордсменом по голам в полуфинале
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).
В последних 3 матчах Лиги чемпионов 32-летний форвард забил 8 голов (2 и 3 в ворота «Баварии», 3 – в ворота «Атлетико»).
При этом португалец первым в истории оформил два хет-трика подряд в плей-офф Лиги чемпионов.
Кроме того, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории полуфиналов Лиги чемпионов: у него уже 13 голов на этой стадии, у бывшего форварда «Реала» Альфредо Ди Стефано – 11.
Еще Роналду стал лучшим бомбардиром в истории дерби с «Атлетико», в общей сложности на его счету уже 21 гол.
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