Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Роналду оформил второй хет-трик подряд в ЛЧ и стал рекордсменом по голам в полуфинале

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Атлетико примера Испания Лига чемпионов Альфредо Ди Стефано рекорды

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).

    В последних 3 матчах Лиги чемпионов 32-летний форвард забил 8 голов (2 и 3 в ворота «Баварии», 3 – в ворота «Атлетико»).

    При этом португалец первым в истории оформил два хет-трика подряд в плей-офф Лиги чемпионов.

    Кроме того, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории полуфиналов Лиги чемпионов: у него уже 13 голов на этой стадии, у бывшего форварда «Реала» Альфредо Ди Стефано – 11. 

    Еще Роналду стал лучшим бомбардиром в истории дерби с «Атлетико», в общей сложности на его счету уже 21 гол.

    Криштиану Роналду – легенда. Доказываем на цифрах

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться