Экс-кандидат в президенты «Барселоны»: «Не исключаю, что Бартомеу подаст в отставку еще до голосования по вотуму недоверия»

Бывший кандидат в президенты «Барселоны», бизнесмен заявил о намерении выразить вотум недоверия руководству каталонского клуба.

«Проблема клуба в том, что Бартомеу никто не контролирует. В части планирования этим летом в «Барселоне» творится бардак. Из-за потери Неймара и неудачных попыток усиления состава многие уже выразили обеспокоенность. Да, определенные факторы влияют на клуб негативно, но несомненно и то, что спортивную политику ведет из рук вон плохо.

Вижу, что руководство клуба нервничает. Думаю, они в курсе, что вотума недоверия им не избежать. Не исключаю, что руководство подаст в отставку еще до голосования по вотуму», – сказал Бенедито.

Согласно уставу «Барселоны», чтобы инициировать вотум недоверия руководству клуба, необходимо собрать 18 тысяч подписей.

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