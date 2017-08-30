Раджа Наингголан: «Я продолжу играть за Бельгию. Меня должны взять на ЧМ-2018»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан сообщил, что передумал завершать карьеру в сборной Бельгии.

«Мартинеса очень сложно понять. Всегда что-то не так: то я пью, то я курю, то я недостаточно сконцентрирован. Постоянно проблема во мне, и вечно называются такие прямо невероятно спортивные причины.

Это правда, я опоздал [на тактический разбор игры сборной Эстонии]. На одну минуту. Я ошибся, и теперь это используется против меня. Хотя я не думаю, что дело в этом. Не буду называть имен, но это не первый раз, когда кто-то опаздывает.

Поверьте, мой плохой имидж был придуман. Я не единственный футболист, который курит. Несмотря на мой образ жизни, я всегда отдаюсь на поле на 120%. Это ли не самое главное? Это неправда, что я создаю проблемы.

Если я не подхожу под его игровую систему, Мартинес просто должен сказать мне. После 13 лет в Италии у меня богатые познания о тактике. У меня никогда не было проблем даже с , очень сильным тактиком. Я действительно не знаю, откуда взялась эта история.

Я боюсь пропустить второй подряд чемпионат мира. После ЧМ-2014 в Бразилии мне потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. Мне будет очень трудно жить дальше, если я не попаду в Россию на .

Да, я подумал: «Вот дерьмо, с меня достаточно!». Но после разговора со спортивным директором «Ромы» Мончи я решил продолжать играть за сборную. Он мне сказал: «Ты должен сыграть на чемпионате мира». Меня просто должны взять в сборную», – сказал Наингголан в интервью Het Laatste Nieuws.

Раджа Наингголан: «Я ухожу из сборной. Мартинес говорил, что игроки должны выступать в топ-чемпионатах, но вызывает Витцеля»