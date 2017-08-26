Раджа Наингголан: «Я ухожу из сборной. Мартинес говорил, что игроки должны выступать в топ-чемпионатах, но вызывает Витцеля»

Полузащитник «Ромы» заявил о своем уходе из сборной Бельгии и раскритиковал главного тренера национальной команды .

«Мартинес позвонил мне в 11.00 (за час до объявления состава) и сказал, что у него сложилось впечатление, что я не был достаточно сконцентрирован в отборочных матчах за сборную в июне. Я был готов взорваться, когда услышал это.

Теперь я намерен завершить выступление за сборную. Какой сейчас в этом смысл? Мартинес вызывает Юри Тилеманса, который сидит на лавке в или выходит на поле на несколько минут.

При назначении Мартинес говорил, что игроки сборной должны выступать в топ-чемпионатах. Теперь, когда Витцель в Китае, это правила больше не работает.

Сейчас мне нет смысла продолжать играть за сборную. Я провел 52 матча за «Рому», которая в прошлом сезоне стала второй в серии А. Я всегда выкладывался по полной, работал на команду, но у него всегда находилась причина оставить меня вне состава.

Я больше не буду с этим мириться. Я ухожу. Меня втянули в эту ситуацию, ну и ладно, теперь я буду отдавать все силы на благо «Ромы», – сказал Наингголан.