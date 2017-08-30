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    Коутиньо и Неймар в 2008 году сказали, что мечтают играть за «Реал»

    Теги ПСЖ Ливерпуль Барселона Реал Мадрид примера Испания Неймар Филиппе Коутиньо

    Испанское издание Marca акцентировало внимание на интервью, которое Филиппе Коутиньо и Неймар дали в 2008 году.

    Коутиньо на вопрос о клубе, в который он хотел бы перейти, ответил: «Реал» Мадрид. Лучший клуб мира». Неймар также назвал «Реал». Оба бразильца заявили, что хотели бы поиграть в чемпионате Испании.

    Полузащитник Филиппе Коутиньо в 2008 году выступал за «Васко да Гаму». Сейчас бразилец играет за «Ливерпуль», футболиста связывают с возможным переходом в «Барселону».

    Неймар выступал за «Барселону» до нынешнего лета. В августе он перешел в «ПСЖ». В 2008 году Неймар был игроком «Сантоса».

    «Реал» – наиболее принципиальный соперник «Барселоны».

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