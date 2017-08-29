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    «Ман Сити» готов включить Стерлинга в сделку по Алексису

    Теги Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро Арсенал возможные трансферы Рахим Стерлинг

    «Манчестер Сити» рассчитывает заполучить полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса.

    Как утверждает The Guardian, «Сити» готов предложить лондонцам включить в сделку полузащитника Рахима Стерлинга. Позиция «Арсенала» по этому вопросу пока неизвестна.

    По информации журналиста Sky Sports Каве Солхекола, «Арсенал» хочет нападающего Серхио Агуэро.

    У Санчеса остался один год по контракту. В Чили утверждают, что футболист покинул расположение сборной, чтобы уладить вопрос личного характера.

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