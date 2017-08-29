«Ман Сити» готов включить Стерлинга в сделку по Алексису
«Манчестер Сити» рассчитывает заполучить полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса.
Как утверждает The Guardian, «Сити» готов предложить лондонцам включить в сделку полузащитника Рахима Стерлинга. Позиция «Арсенала» по этому вопросу пока неизвестна.
По информации журналиста Sky Sports Каве Солхекола, «Арсенал» хочет нападающего Серхио Агуэро.
У Санчеса остался один год по контракту. В Чили утверждают, что футболист покинул расположение сборной, чтобы уладить вопрос личного характера.
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