«Ман Сити» готов включить Стерлинга в сделку по Алексису

«Манчестер Сити» рассчитывает заполучить полузащитника Алексиса Санчеса.

Как утверждает The Guardian, «Сити» готов предложить лондонцам включить в сделку полузащитника . Позиция по этому вопросу пока неизвестна.

По информации журналиста Sky Sports Каве Солхекола, «Арсенал» хочет нападающего .

У Санчеса остался один год по контракту. В Чили утверждают, что футболист покинул расположение сборной, чтобы уладить вопрос личного характера.