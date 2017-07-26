«Локомотив» намерен приобрести у «Рубина» Жонатаса и Лестьенна

Игроки «Рубина» форвард Жонатас и полузащитник Максим Лестьенн попали в сферу интересов .

Сообщается, что по условиям возможной сделки 28-летний бразилец и 25-летний бельгиец перейдут в московский клуб только вместе. При этом «Локомотив» может выкупить, а Лестьенна — взять в аренду.

Решающее слово – за главным тренером железнодорожников Юрием Семиным, с которым согласовываются все сделки по трансферам.

готов расстаться с Жонатасом и Лестьенном, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

Ранее стало известно, что «Локомотив» планирует оформить трансфер защитника «Зенита» Ивана Новосельцева.