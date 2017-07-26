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    «Локомотив» намерен приобрести у «Рубина» Жонатаса и Лестьенна

    Теги Локомотив Рубин Премьер-лига Россия возможные трансферы Жонатас Максим Лестьенн

    Игроки «Рубина» форвард Жонатас и полузащитник Максим Лестьенн попали в сферу интересов «Локомотива».

    Сообщается, что по условиям возможной сделки 28-летний бразилец и 25-летний бельгиец перейдут в московский клуб только вместе. При этом Жонатаса «Локомотив» может выкупить, а Лестьенна — взять в аренду.

    Решающее слово – за главным тренером железнодорожников Юрием Семиным, с которым согласовываются все сделки по трансферам.

    «Рубин» готов расстаться с Жонатасом и Лестьенном, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

    Ранее стало известно, что «Локомотив» планирует оформить трансфер защитника «Зенита» Ивана Новосельцева.

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