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    «Рубин» хочет продать Жонатаса, Сонга, Лестьенна, Санчеса, Самбрано и Рочину

    Теги Рубин Александр Сонг Премьер-лига Россия Серхио Санчес возможные трансферы Карлос Самбрано Жонатас Максим Лестьенн Рубен Рочина

    Стало известно, какие футболисты могут покинуть «Рубин».

    Как утверждает «Бизнес Online», казанский клуб намерен избавиться от целого ряда легионеров, а именно от Максима Лестьенна, Жонатаса, Алекса Сонга, Серхио Санчеса, Карлоса Самбрано и Рубена Рочину. За летний трансферный период не удастся продать всех футболистов, поэтому кто-то может уйти зимой.

    При этом «Рубин» хочет продать игроков по рыночной цене, а не позволить им уйти бесплатно. У казанцев в прошлом были проблемы с финансовым фэйр-плей, и подобные сложности могут возникнуть вновь.

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