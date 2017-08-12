Стало известно, какие футболисты могут покинуть «Рубин».

Как утверждает «Бизнес Online», казанский клуб намерен избавиться от целого ряда легионеров, а именно от Максима Лестьенна, Жонатаса, , Серхио Санчеса, Карлоса Самбрано и Рубена Рочину. За летний трансферный период не удастся продать всех футболистов, поэтому кто-то может уйти зимой.

При этом «Рубин» хочет продать игроков по рыночной цене, а не позволить им уйти бесплатно. У казанцев в прошлом были проблемы с финансовым фэйр-плей, и подобные сложности могут возникнуть вновь.