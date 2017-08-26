Месси стал вторым после Герда Мюллера, забившим за один клуб из топ-5 лиг Европы больше 350 мячей
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче 2-го тура примеры с «Алавесом» (2:0, второй тайм).
30-летний аргентинец стал вторым игроком в топ-5 европейских лиг, покорившим отметку в 350 (351) мячей. Первым это удалось Герду Мюллеру в бундеслиге в составе «Баварии» (365).
Также Месси – единственный игрок, который забивал мячи во всех последних 14 розыгрышах чемпионата Испании.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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