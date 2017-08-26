Месси исполнял 100-й пенальти в карьере и не забил
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не реализовал пенальти в матче 2-го тура примеры против «Алавеса» (1:0, второй тайм), а позже отличился с игры.
30-летний аргентинец на 39-й минуте встречи не смог переиграть голкипера Фернандо Пачеко. Это был сотый пенальти в карьере Месси во всех турнирах. С точки он забивал 78 раз.
Пачеко стал вторым вратарем после Горки Ирайсоса, отразившим удары с пенальти и от Месси, и от форварда «Реала» Криштиану Роналду.
У Месси и Роналду одинаковое количество нереализованных пенальти в матчах примеры – по 10. Аргентинец бил 56 раз, португалец – 68.
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