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    Мбаппе намерен перейти в «ПСЖ», «Монако» хочет продать игрока «Реалу»

    Теги ПСЖ Монако Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы финансовый фэйр-плей Килиан Мбаппе

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе может перейти в «Пари Сен-Жермен» или в «Реал».

    Парижане продолжают вести переговоры о трансфере 18-летнего форварда сборной Франции, но «Монако» предпочел бы отпустить игрока в мадридский клуб.

    «Монако» оценивает Мбаппе в 180 миллионов евро и хочет сохранить в команде как минимум еще на один сезон.»ПСЖ» опасается, что из-за этого трансфера нарушит правила финансового фэйр-плей, но изучает все возможные варианты.

    «Реал», делавший предварительные предложения о переходе Мбаппе этим летом, похоже, готов отложить сделку на год.

    Отметим, что футболист, который пропустил уже несколько игр по решению главного тренера Леонарду Жардима, отказывается от нового контракта с клубом.

    «ПСЖ» предложил «Монако» 150 млн евро и Лукаса Моуру за Мбаппе и Фабиньо

    Чем занимается Мбаппе, пока за него бьются «Реал» и «ПСЖ»

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