Мбаппе намерен перейти в «ПСЖ», «Монако» хочет продать игрока «Реалу»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе может перейти в «Пари Сен-Жермен» или в .

Парижане продолжают вести переговоры о трансфере 18-летнего форварда сборной Франции, но предпочел бы отпустить игрока в мадридский клуб.

оценивает Мбаппе в 180 миллионов евро и хочет сохранить в команде как минимум еще на один сезон.»ПСЖ» опасается, что из-за этого трансфера нарушит правила финансового фэйр-плей, но изучает все возможные варианты.

, делавший предварительные предложения о переходе Мбаппе этим летом, похоже, готов отложить сделку на год.

Отметим, что футболист, который пропустил уже несколько игр по решению главного тренера Леонарду Жардима, отказывается от нового контракта с клубом.

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