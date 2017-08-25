«ПСЖ» предложил «Монако» 150 млн евро и Лукаса Моуру за Мбаппе и Фабиньо
«ПСЖ» продолжает переговоры с «Монако» о трансферах форварда Килиана Мбаппе и полузащитника Фабиньо.
Накануне в Монте-Карло, где проходила жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, президент парижан Нассер Аль-Хелайфи предложил вице-президенту княжеского клуба Вадиму Васильеву за двух игроков 150 миллионов евро и хавбека Лукаса Моуру.
В «ПСЖ» по поводу трансферов настроены оптимистично. Мбаппе и Фабиньо уже согласовали с парижским клубом 5-летние контракты.
Однако сделка осложняется тем, что Лукас Моура еще не дал согласия на переход в «Монако».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.