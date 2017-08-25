«ПСЖ» предложил «Монако» 150 млн евро и Лукаса Моуру за Мбаппе и Фабиньо

продолжает переговоры с «Монако» о трансферах форварда и полузащитника Фабиньо.

Накануне в Монте-Карло, где проходила жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, президент парижан предложил вице-президенту княжеского клуба Вадиму Васильеву за двух игроков 150 миллионов евро и хавбека Лукаса Моуру.

В «ПСЖ» по поводу трансферов настроены оптимистично. Мбаппе и уже согласовали с парижским клубом 5-летние контракты.

Однако сделка осложняется тем, что Лукас Моура еще не дал согласия на переход в .