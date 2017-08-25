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    «ПСЖ» предложил «Монако» 150 млн евро и Лукаса Моуру за Мбаппе и Фабиньо

    Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция возможные трансферы Лукас Моура Нассер Аль-Хелайфи Фабиньо Вадим Васильев Килиан Мбаппе

    «ПСЖ» продолжает переговоры с «Монако» о трансферах форварда Килиана Мбаппе и полузащитника Фабиньо.

    Накануне в Монте-Карло, где проходила жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, президент парижан Нассер Аль-Хелайфи предложил вице-президенту княжеского клуба Вадиму Васильеву за двух игроков 150 миллионов евро и хавбека Лукаса Моуру.

    В «ПСЖ» по поводу трансферов настроены оптимистично. Мбаппе и Фабиньо уже согласовали с парижским клубом 5-летние контракты.

    Однако сделка осложняется тем, что Лукас Моура еще не дал согласия на переход в «Монако».

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