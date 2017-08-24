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    «ПСЖ» заплатит за Мбаппе 150 млн евро и отдаст «Монако» одного игрока

    Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе

    Форвард «Монако» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «ПСЖ».

    Клубам удалось согласовать условия сделки – монегаски получат 150 миллионов евро плюс права на одного игрока парижан.

    Ранее «ПСЖ» приобрел у «Барселоны» форварда Неймара за 222 миллиона евро. Чтобы не подпасть под санкции УЕФА из-за нарушения правил финансового фэйр-плей, руководство «Пари Сен-Жермен» планирует продать рад игроков.

    В число тех, кто может покинуть команду, попали Серж Орье, Хатем Бен-Арфа, Гжегож Крыховяк, Лукас Моура, Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер и Гонсалу Гедеш.

    Подробную статистику выступлений Мбаппе вы можете посмотреть здесь.

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