«ПСЖ» готов заплатить «Монако» 220 млн евро за Мбаппе и Фабиньо
«ПСЖ» продолжает переговоры с «Монако» о трансфере форварда Килиана Мбаппе.
За 18-летнего француза парижане предложили 140 миллионов евро и вингера Лукаса Моуру в придачу.
Кроме того, «ПСЖ» намерен приобрести опорного полузащитника княжеского клуба Фабиньо, также способного сыграть на позиции правого защитника.
Всего «ПСЖ» согласен потратить на Мбаппе и Фабиньо 220 млн.
Мбаппе отстранен от тренировок с «Монако» после стычки с одноклубником
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