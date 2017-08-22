«ПСЖ» готов заплатить «Монако» 220 млн евро за Мбаппе и Фабиньо

продолжает переговоры с «Монако» о трансфере форварда .

За 18-летнего француза парижане предложили 140 миллионов евро и вингера в придачу.

Кроме того, «ПСЖ» намерен приобрести опорного полузащитника княжеского клуба Фабиньо, также способного сыграть на позиции правого защитника.

Всего «ПСЖ» согласен потратить на Мбаппе и Фабиньо 220 млн.

Мбаппе отстранен от тренировок с «Монако» после стычки с одноклубником