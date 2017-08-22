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    «ПСЖ» готов заплатить «Монако» 220 млн евро за Мбаппе и Фабиньо

    Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция возможные трансферы Лукас Моура Фабиньо Килиан Мбаппе

    «ПСЖ» продолжает переговоры с «Монако» о трансфере форварда Килиана Мбаппе.

    За 18-летнего француза парижане предложили 140 миллионов евро и вингера Лукаса Моуру в придачу.

    Кроме того, «ПСЖ» намерен приобрести опорного полузащитника княжеского клуба Фабиньо, также способного сыграть на позиции правого защитника.

    Всего «ПСЖ» согласен потратить на Мбаппе и Фабиньо 220 млн.

    Мбаппе отстранен от тренировок с «Монако» после стычки с одноклубником

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