Зинедин Зидан: «Роналду точно останется. Не представляю «Реал» без него»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду.
«Если Роналду лучший футболист, заслуживает ли он быть самым высокооплачиваемым? Это вопрос Роналду и клуба.
Криштиану точно останется в «Реале». Я не представляю свою команду без него. Здесь его клуб, команда и город. Тут он прекрасно себя чувствует», — сказал Зидан.
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