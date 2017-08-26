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    Зинедин Зидан: «Роналду точно останется. Не представляю «Реал» без него»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду.

    «Если Роналду лучший футболист, заслуживает ли он быть самым высокооплачиваемым? Это вопрос Роналду и клуба.

    Криштиану точно останется в «Реале». Я не представляю свою команду без него. Здесь его клуб, команда и город. Тут он прекрасно себя чувствует», — сказал Зидан.

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