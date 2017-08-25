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    Леонид Федун: «Опасен даже «Марибор». Пример «Краснодара» все наглядно показал, недооценивать нельзя никого»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Лига чемпионов Марибор Краснодар

    Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил перспективы команды на групповой стадии Лиги чемпионов, где московская команда сыграет с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором».

    «Все зависит от нас самих, если будем играть в свою игру, с полной самоотдачей, то есть все шансы выйти из группы.

    А так – любой соперник опасен, даже «Марибор». Пример «Краснодара» все наглядно показал, недооценивать нельзя никого», – сказал Федун.

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