Леонид Федун: «Опасен даже «Марибор». Пример «Краснодара» все наглядно показал, недооценивать нельзя никого»

Владелец Леонид Федун оценил перспективы команды на групповой стадии Лиги чемпионов, где московская команда сыграет с «Ливерпулем», «Севильей» и .

«Все зависит от нас самих, если будем играть в свою игру, с полной самоотдачей, то есть все шансы выйти из группы.

А так – любой соперник опасен, даже «Марибор». Пример все наглядно показал, недооценивать нельзя никого», – сказал Федун.