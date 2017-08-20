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    Сергей Хусаинов: «Фол Алексея Миранчука на Глушакове – это удаление»

    Теги Спартак Локомотив Александр Самедов премьер-лига Россия судьи Денис Глушаков Сергей Хусаинов Алексей Еськов Алексей Миранчук

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал работу судьи Алексея Еськова в матче чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» (3:4).

    «На мой взгляд, в профессиональном отношении арбитр матча не был последователен. Если в конце первого тайма абсолютно справедливая вторая желтая карточка Самедова, то потом… Действия Алексея Миранчука называются «агрессивное нападение открытой подошвой» — это прямая красная карточка, даже УЕФА рекомендует поступать именно так.

    В сравнении: симуляция, да, все правильно, но здесь-то чего ты испугался, будь дальше таким же законопослушным. Оставил его на поле, а это привело к тому, что он забил классный гол, еще участвовал в моментах. Судейское решение повлияло на исход данного матча.

    Хорошо, что Глушаков остался на поле, а могло все закончиться трагически, вплоть до завершения карьеры», — сказал Хусаинов.

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