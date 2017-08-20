Сергей Хусаинов: «Фол Алексея Миранчука на Глушакове – это удаление»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал работу судьи Алексея Еськова в матче чемпионата России — «Локомотив» (3:4).

«На мой взгляд, в профессиональном отношении арбитр матча не был последователен. Если в конце первого тайма абсолютно справедливая вторая желтая карточка Самедова, то потом… Действия Алексея Миранчука называются «агрессивное нападение открытой подошвой» — это прямая красная карточка, даже УЕФА рекомендует поступать именно так.

В сравнении: симуляция, да, все правильно, но здесь-то чего ты испугался, будь дальше таким же законопослушным. Оставил его на поле, а это привело к тому, что он забил классный гол, еще участвовал в моментах. Судейское решение повлияло на исход данного матча.

Хорошо, что Глушаков остался на поле, а могло все закончиться трагически, вплоть до завершения карьеры», — сказал Хусаинов.

Семин о фоле Миранчука на Глушакове: «Надо было удалять Адриано в матче за Суперкубок, но это жизнь»