Главный тренер Массимо Каррера прокомментировал слова заместителя председателя совета директоров «Спартака» о том, что именно Каррера отказался от трансферов Смолова и Канунникова.

«Смолова и Канунникова я бы хотел видеть в составе, я не отказывался от них. Хочу, чтобы это было ясно. Но были некоторые обстоятельства, которые заставили отменить сделку», – заявил тренер.

Тренер также прокомментировал другие трансферные слухи вокруг своей команды.

«Я говорил, что предпочту Гарая Луану? Если оба придут в «Спартак», я буду очень рад. Из двух я бы выбрал Гарая, потому что с Таски ситуация еще непонятна: останется он или уходит.

Так что я предпочитаю выбрать покупку защитника. Хотя, если мне купят 4-5 игроков, я буду рад еще больше», – сказал Каррера.