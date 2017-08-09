Массимо Каррера: «Я не отказывался от Смолова и Канунникова. Хочу, чтобы это было ясно»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова заместителя председателя совета директоров «Спартака» о том, что именно Каррера отказался от трансферов Смолова и Канунникова.
«Смолова и Канунникова я бы хотел видеть в составе, я не отказывался от них. Хочу, чтобы это было ясно. Но были некоторые обстоятельства, которые заставили отменить сделку», – заявил тренер.
Тренер также прокомментировал другие трансферные слухи вокруг своей команды.
«Я говорил, что предпочту Гарая Луану? Если оба придут в «Спартак», я буду очень рад. Из двух я бы выбрал Гарая, потому что с Таски ситуация еще непонятна: останется он или уходит.
Так что я предпочитаю выбрать покупку защитника. Хотя, если мне купят 4-5 игроков, я буду рад еще больше», – сказал Каррера.
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