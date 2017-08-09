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    Член совета директоров «Спартака»: «Была большая вероятность перехода Канунникова и Смолова. Но Каррера передумал»

    Теги Спартак Рубин Федор Смолов Премьер-лига Россия возможные трансферы Хольгер Бадштубер Краснодар Максим Канунников Роман Нойштедтер Ахмед Муса Павел Могилевец Хуан Итурбе Марко Петкович Массимо Каррера Марио Пашалич Георгий Тигиев Наиль Измайлов

    Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов рассказал, почему не состоялся трансфер форварда «Краснодара» Федора Смолова.

    – Разумеется, отчетливо понимали, что выиграть чемпионат непросто, но сохранить за собой звание лучшей команды во много раз сложнее.

    И потому еще в мае попросили главного тренера обозначить позиции, требующие, на его взгляд, усиления.

    – И какие фамилии назвал Массимо?

    – Среди названных впоследствии игроков были следующие: Тигиев, Петкович, Пашалич, Муса, Могилевец, Нойштедтер, Итурбе, Бадштубер.

    Кого-то из них удалось приобрести – сегодня вы уже знаете, кого именно, кого-то по разным причинам – нет. Хотя клуб делал все возможное, чтобы выполнить все пожелания главного тренера, который привел команду к чемпионству и которому предстояло доказывать закономерность этого успеха в новом, то есть уже начавшемся сезоне.

    Кстати, главный тренер в определенный период был заинтересован в услугах полузащитника Канунникова и нападающего Смолова. И имелась большая вероятность, что оба они перейдут в «Спартак». Но в последний момент Каррера передумал, – сказал Измайлов.

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