Член совета директоров «Спартака»: «Была большая вероятность перехода Канунникова и Смолова. Но Каррера передумал»

Заместитель председателя совета директоров Наиль Измайлов рассказал, почему не состоялся трансфер форварда Федора Смолова.

– Разумеется, отчетливо понимали, что выиграть чемпионат непросто, но сохранить за собой звание лучшей команды во много раз сложнее.

И потому еще в мае попросили главного тренера обозначить позиции, требующие, на его взгляд, усиления.

– И какие фамилии назвал Массимо?

– Среди названных впоследствии игроков были следующие: Тигиев, Петкович, Пашалич, Муса, Могилевец, Нойштедтер, Итурбе, Бадштубер.

Кого-то из них удалось приобрести – сегодня вы уже знаете, кого именно, кого-то по разным причинам – нет. Хотя клуб делал все возможное, чтобы выполнить все пожелания главного тренера, который привел команду к чемпионству и которому предстояло доказывать закономерность этого успеха в новом, то есть уже начавшемся сезоне.

Кстати, главный тренер в определенный период был заинтересован в услугах полузащитника Канунникова и нападающего Смолова. И имелась большая вероятность, что оба они перейдут в . Но в последний момент Каррера передумал, – сказал Измайлов.

Василий Конов: «Смолов мог уйти за 15 млн евро, но из-за пацана, которого увел «Спартак», теперь только за 30 млн»