Месси считает, что ему не нужно торопиться продлевать контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает, что у него нет необходимости продлевать контракт с клубом прямо сейчас. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, игроку важно понять, какой будет команда в следующем сезоне. Для этого каталонскому клубу нужно провести ряд трансферов. В первую очередь Месси интересует спортивный проект в «Барселоне». Отмечается, что переход Неймара расстроил планы аргентинского нападающего.

Ранее сообщалось, что Месси согласовал условия нового контракта. Он должен заключить соглашение с каталонцами до 2021 года.

Подробную статистику Месси можно посмотреть здесь.

Месси и другие лидеры «Барселоны» напряжены из-за ситуации с трансферами команды