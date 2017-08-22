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    Месси считает, что ему не нужно торопиться продлевать контракт с «Барселоной»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания возможные трансферы

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает, что у него нет необходимости продлевать контракт с клубом прямо сейчас. Об этом сообщает Marca.

    По информации источника, игроку важно понять, какой будет команда в следующем сезоне. Для этого каталонскому клубу нужно провести ряд трансферов. В первую очередь Месси интересует спортивный проект в «Барселоне». Отмечается, что переход Неймара расстроил планы аргентинского нападающего.

    Ранее сообщалось, что Месси согласовал условия нового контракта. Он должен заключить соглашение с каталонцами до 2021 года.

    Подробную статистику Месси можно посмотреть здесь.

    Месси и другие лидеры «Барселоны» напряжены из-за ситуации с трансферами команды

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