Хосеп Гвардиола: «Кто знает, может, кто-то и заплатит за Месси 300 миллионов евро»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, возглавлявший ранее «Барселону», поделился мнением о том, сможет ли какой-нибудь клуб активировать опцию выкупа форварда каталонского клуба за 300 миллионов евро.

«Не знаю. Кто-нибудь и смог бы, если бы захотел потратить такие деньги. Кто знает, может, это и случится», – сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что готов выплатить отступные за Месси в размере 300 млн евро.

Технический директор «Барселоны»: «Новый контракт Месси согласован. Осталось найти время, чтобы его подписать»