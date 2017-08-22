Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хосеп Гвардиола: «Кто знает, может, кто-то и заплатит за Месси 300 миллионов евро»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси примера Испания возможные трансферы Хосеп Гвардиола

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, возглавлявший ранее «Барселону», поделился мнением о том, сможет ли какой-нибудь клуб активировать опцию выкупа форварда каталонского клуба Лионеля Месси за 300 миллионов евро.

    «Не знаю. Кто-нибудь и смог бы, если бы захотел потратить такие деньги. Кто знает, может, это и случится», – сказал Гвардиола.

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов выплатить отступные за Месси в размере 300 млн евро.

    Технический директор «Барселоны»: «Новый контракт Месси согласован. Осталось найти время, чтобы его подписать»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться