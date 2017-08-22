Хосеп Гвардиола: «Кто знает, может, кто-то и заплатит за Месси 300 миллионов евро»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, возглавлявший ранее «Барселону», поделился мнением о том, сможет ли какой-нибудь клуб активировать опцию выкупа форварда каталонского клуба Лионеля Месси за 300 миллионов евро.
«Не знаю. Кто-нибудь и смог бы, если бы захотел потратить такие деньги. Кто знает, может, это и случится», – сказал Гвардиола.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов выплатить отступные за Месси в размере 300 млн евро.
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